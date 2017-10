Ronaldo laat Ballon d’Or voor tonnen veilen en doneert opbrengst

Cristiano Ronaldo heeft onlangs afscheid genomen van een van zijn Ballon d’Or-trofeeën. Marca meldt dinsdagavond dat de Portugees bij een veiling voor de Make-A-Wish-stichting een van zijn vier Gouden Ballen op had gegeven voor de veiling en er uiteindelijk een behoorlijk bedrag voor kreeg.

Idan Ofer, de rijkste man van Israël, betaalde zeshonderdduizend euro voor de persoonlijke replica van de Ballon d’Or die Ronaldo in 2013 won. Volgens de Spaanse krant is het zeldzaam dat een winnaar afstand doet van een Gouden Bal: spelers geven de prijs meestal aan hun club of zetten hem thuis in een prijzenkast.

Josep Guardiola en José Mourinho namen eveneens deel aan het evenement, waarbij er dertigduizend euro kon worden geboden voor een meet and greet en het bezoeken van een bokswedstrijd met de twee coaches. Make-A-Wish zet zich in voor kinderen met levensbedreigende ziekten.