Ex-Ajacieden spreken vertrouwen uit: ‘Keizer heeft een goede visie’

Marcel Keizer zit dankzij de 0-4 overwinning tegen sc Heerenveen weer wat steviger in het zadel, maar de oefenmeester van Ajax heeft volgens critici nog steeds geen stempel weten te drukken op het spel van de Amsterdammers. Jaïro Riedewald, die Ajax afgelopen zomer inruilde voor Crystal Palace, zegt vertrouwen te hebben in de kwaliteiten van Keizer.

"Misschien komt het er nu niet uit, maar dat gaat komen", voorspelt de 21-jarige Riedewald dinsdag in gesprek met FOX Sports. "Hij is een hele goede trainer. Waarom? Door de rust die hij uitstraalt en de manier waarop hij wil spelen. Hij gaf mij veel vertrouwen in de voorbereiding en hij heeft een goede visie over hoe Ajax moet spelen."

Riechedly Bazoer, die net als Riedewald door bondscoach Art Langeler is opgeroepen voor Jong Oranje, zegt Ajax nog op de voet te volgen. "Het gaat weer de juiste kant op. Volgens mij hebben ze de laatste wedstrijd gewonnen tegen sc Heerenveen…", aldus de middenvelder van VfL Wolfsburg over het laatste competitieduel van Ajax. "Het heeft wel tijd nodig."