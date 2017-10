Giggs: ‘Om als topspelers te worden gezien, moeten ze wel 20 keer scoren’

Ryan Giggs is sinds vorig jaar niet meer werkzaam voor Manchester United, maar de clubicoon volgt de prestaties van zijn voormalige werkgever nog altijd op de voet. De Welshman is onder de indruk van het team dat José Mourinho dit seizoen heeft geformeerd en geniet vooral van de aanstormende talenten Marcus Rashford en Anthony Martial.

“De strijd tussen Rashford en Martial is prachtig om te volgen. Ik denk dat ze ook heel goed samen zouden kunnen spelen, met Marcus meer als een natuurlijke spits en Martial meer als een linksbuiten die ook centraal kan spelen”, vertelt Giggs bij Sky Sports. “Ze zijn allebei extreem snel en extreem gevaarlijk, alhoewel ze, als ze als topspelers gezien willen worden, wel twintig goals per seizoen moeten gaan maken.”

The Red Devils kennen een overtuigende start van het seizoen en voeren samen met stadsgenoot Manchester City de Premier League aan. Giggs vindt het echter nog te vroeg om te stellen dat de strijd om de landstitel tussen die twee clubs zal gaan: “Ik heb de wedstrijd tussen City en Chelsea niet gezien, maar ik denk nog steeds dat Chelsea mee gaat doen. Maar je moet zeggen dat United en City indruk maken en er voorlopig het sterkst uitzien. Ik denk dat we de trainers, Josep Guardiola en José Mourinho, nu duidelijk hun stempel op hun teams zien zetten.”

“In het geval van Pep met de doelpunten die ze maken en de kansen die ze creëren, het is een opwindende tijd voor City-fans. Bij United zie je een beetje van beide, met een enorm sterke verdediging en ook veel doelpunten. De wedstrijd tegen Southampton was een goed voorbeeld, waar ze erg goed speelden in de eerste helft en in de tweede helft inzakten. We wachten nog steeds om te zien of City ook wedstrijden wint als ze niet zo goed spelen, dus de echte uitdagingen komen er voor allebei nog aan.”