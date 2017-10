‘Ik werd kwaad en beledigde Zlatan, we waren bijna aan het vechten’

Zlatan Ibrahimovic is dinsdag 36 jaar geworden, maar de Zweed is nog altijd gebrand om prijzen te pakken met Manchester United. De routinier, die momenteel herstelt van een hardnekkige knieblessure, heeft in zijn vier jaar bij Paris Saint-Germain een overweldigende indruk gemaakt, mede vanwege zijn opvliegende karakter, zegt voormalig ploeggenoot Adrien Rabiot.

Rabiot zegt in gesprek met La Gazzetta dello Sport dat hij bij tijd en wijle ruzie had met Ibrahimovic, die in 2016 PSG transfervrij inruilde voor the Red Devils. "De eerste confrontatie was tijdens een vriendschappelijke wedstrijd in de Verenigde Staten. Zlatan werd kwaad op me, omdat ik stom zou hebben gespeeld. Maar hij verloor de bal en ik moest een kaart pakken om zijn fout te compenseren."

"Ik werd kwaad en beledigde Zlatan, dat was niet zo slim", vervolgt de de middenvelder van PSG. "Een ander incident was tijdens de training. We waren bijna aan het vechten. Zlatan was geïrriteerd die dag. Hij houdt van gasten zoals ik, die karakter tonen. We zijn vrienden nu", besluit Rabiot. De verwachting was dat Ibrahimovic tot aan de winterstop is uitgeschakeld, maar naar verluidt kan de spits eind oktober al meetrainen bij de Engelse grootmacht.