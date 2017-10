‘Ik speelde drie jaar met Ajax in Eredivisie, men vergeet dat ik twintig ben’

Riechedly Bazoer maakt weer onderdeel uit van de selectie van Jong Oranje, nadat de middenvelder van VfL Wolfsburg een tijdlang niet werd opgeroepen door bondscoach Art Langeler. "De kou is uit de lucht. Ik ben nu hier. Ik ben blij dat ik er weer bij ben en dat de trainer me heeft uitgenodigd", aldus Bazoer in gesprek met Voetbal International.

De twintigjarige middenvelder, die Ajax afgelopen winter voor twaalf miljoen euro inruilde voor de Duitse club, komt tot op heden niet verder dan invalbeurten. Toch zegt Bazoer zich goed te voelen bij de Bundesliga-club: "Helaas is Andries Jonker ontslagen. Dat mag geen invloed hebben op mij. Ik heb een gesprek gehad met de trainer (Martin Schmidt, red.) en hij zegt vertrouwen in me te hebben."

De ex-Ajacied zegt dat mensen vaak verkeerde verwachtingen van hem hebben: "Ik ben nog altijd jong. Mensen vergeten vaak dat ik pas twintig ben. Ik heb bijna drie jaar in de Eredivisie gespeeld, in het Nederlands elftal en daarna een mooie transfer naar Wolfsburg gemaakt. Het gaat niet altijd volgens plan. Misschien is dat ook wel goed. Leren omgaan met tegenslagen."

Bazoer is verheugd dat hij weer bij de nationale selectie zit en zegt veel ploeggenoten te kennen van vroeger: "Er zitten vrienden van me tussen, dan heb je ook in het veld een klik. Voor mij is het gewoon lekker om met mijn oude maten op het veld te staan en te genieten." Jong Oranje speelt vrijdagavond in Doetinchem tegen Letland, dinsdag volgt de confrontatie met Oekraïne.