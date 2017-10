De Vrij geïrriteerd door aantijgingen: ‘Elke pass die ik gaf, deed pijn’

Stefan de Vrij speelde afgelopen weekend voor Lazio en scoorde namens zijn werkgever in het gewonnen competitieduel met Sassuolo (6-1). Toch kan de verdediger wegens een blessure niet worden opgeroepen voor Oranje in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden. De Vrij spreekt echter pertinent tegen dat hij niet voor het Nederlands elftal wil uitkomen.

"Ik heb 67 minuten gespeeld, maar dat was zeker niet pijnvrij. Elke pass die ik gaf, deed pijn", zegt De Vrij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De mandekker heeft nog steeds veel last en traint voorlopig niet mee bij Lazio. Dat er is gesuggereerd dat De Vrij geen motivatie zou hebben om voor Oranje te spelen, raakt hem: "Dat is echt absolute onzin. Ik speel heel graag voor het Nederlands elftal en iedereen die mij kent, weet dat."

"Ik snap dat mensen zich afvragen wat er aan de hand is. Maar stel dat ik alsnog zou zijn opgeroepen na die wedstrijd tegen Sassuolo, dan had ik zeker tot en met donderdag niet kunnen meetrainen met de groep. Dat is verre van ideaal", vervolgt De Vrij. Aanvankelijk hield hij zijn mond over de kwestie omdat hij de aandacht niet van Oranje wilde afleiden. "Maar er zijn zoveel vragen, er is nu veel over gesproken. Dan kan ik beter uitleggen hoe het zit."

Ruud Gullit liet bij Ziggo Sport al weten dat de KNVB na het duel van Lazio met Sassuolo contact heeft opgenomen met de Italiaanse club: "De dokter zei: 'We hebben hem toch op kunnen lappen.' Toen is er gesproken met de speler en die zei: 'Ik heb wel kunnen spelen, maar ik voel me niet fit genoeg om voor het Nederlands elftal te spelen'", memoreerde de assistent-bondscoach van Oranje.