Ribéry betaalde salaris onwetend broertje van 40.000 euro: ‘Maak me zorgen’

Franck Ribéry heeft in 2010 het salaris, ter hoogte van 40.000 euro, betaald van zijn jongere broer François, zodat hij bij de Franse tweededivisionist Aviron Bayonnais kon spelen, zo onthult de zaakwaarnemer van de aanvaller van Bayern München in zijn nieuwe boek. Na de publicatie van het boek heeft de Franse club het verhaal bevestigd.

Volgens de belangenbehartiger heeft Ribéry ongeveer tienduizenden euro’s overgemaakt naar de club zodat François, die niets afwist van de plannen van zijn oudere broer, een plekje kon krijgen in het team. "Ik maak me zorgen om mijn broer", zou de Fransman tegen zaakwaarnemer Christophe Hutteau, die hem in contact bracht met de Franse club, hebben gezegd. "Mijn broer heeft 2500 euro per maand nodig om goed te leven." De vorige club van François, Calais, was failliet gegaan.

Omdat Aviron het niet wilde betalen, besloot Ribéry het bedrag zelf op tafel te leggen. Jean Pierre Mainard van Aviron bevestigt in gesprek met Sud Ouest het verhaal: "Iemand van ons bestuur ontmoette hem in Capbreton, waar hij fysiotherapie zou ondergaan. Daar zijn ze tot een akkoord gekomen. Hij heeft een donatie van 40.000 euro gedaan, wat overeenkomt met een maandelijks salaris van 2500 euro plus kosten en accommodatie." François speelde echter maar drie keer voor de club, mede vanwege blessureleed.