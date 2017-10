‘Bale loopt dertiende Real-blessure op en staat een maand buitenspel’

Gareth Bale is ongeveer een maand uit de roulatie, zo melden onder meer Marca en de BBC dinsdagavond. De sterspeler van de nationale ploeg van Wales, dat komende week de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Georgië en Ierland speelt, kampt met een kuitblessure die hij op de training met zijn land heeft opgelopen.

Bij de wedstrijd van Real Madrid tegen Borussia Dortmund in de Champions League (1-3 winst) moest de Welshman al vlak voor tijd afhaken en de dribbelaar moest ook de wedstrijd zondag tegen Espanyol (2-0 winst) aan zich voorbij laten gaan. Bale sloot maandag nog wel aan bij de selectie van Wales, maar trainde niet mee met de groep in de hoop dat hij wellicht inzetbaar zou zijn tijdens de kwalificatiewedstrijden.

Na een scan werd echter duidelijk dat Bale een ernstige kuitblessure heeft opgelopen, waardoor hij minimaal vier weken is uitgeschakeld, zo verzekert Marca. De 28-jarige aanvaller, die in voorgaande voetbaljaren ook al met veel blessures kampte, komt naar verwachting pas in november weer in actie. Volgens de Spaanse sportkrant is het de dertiende blessure van Bale sinds hij zich in 2013 heeft aangesloten bij Real.