‘Dat kwam er nog niet uit, daarom verwachtte ik niet dat Feyenoord zou bellen’

Feyenoord nam in de afgelopen transferzomer afscheid van Rick Karsdorp en speelde hier uiteindelijk op in door Kevin Diks te huren van het Italiaanse Fiorentina. De rechtsback kwam vorig seizoen ook al op tijdelijke basis uit voor zijn oude club Vitesse en Diks had niet verwacht dat zijn prestaties in Arnhem hem een overstap naar de regerend landskampioen op zouden leveren.

“Dat Feyenoord interesse toonde had ik niet verwacht. Ik had niet zo'n lekker half jaar gedraaid bij Vitesse. Ik pakte te veel kaarten en wilde geforceerd laten zien wat ik had geleerd in Italië. Daar heb ik veel uren besteed aan één op één verdedigen en voorzetten geven. Dat kwam er alleen nog niet uit”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal.

Diks kon door een gebrek aan wedstrijdritme Vitesse niet zo helpen als hij zelf graag had gewild: “Daarom dacht ik niet dat een grote club als Feyenoord mij zou bellen.” Dat hij zijn ritme in GelreDome niet kon hervinden, kwam doordat hij in het halfjaar ervoor in Florence nauwelijks aan spelen toe was gekomen.

Spijt van zijn overstap naar La Viola heeft Diks vooralsnog echter niet: “Als ik met de wetenschap van nu voor dezelfde keuze had gestaan om Vitesse voor Fiorentina te verlaten had ik het weer gedaan.” De verdediger zou alleen eerder naar de directie of de technische staf zijn gestapt om duidelijkheid te krijgen over zijn kansen en om te vragen wat hij moet verbeteren, zo geeft hij aan.