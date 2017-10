‘Messi wilde met open deuren spelen en zien wat er zou gebeuren’

Barcelona wist zondag eenvoudig te winnen van Las Palmas (3-0), maar enkele spelers, onder wie Gerard Piqué, wilden niet spelen gezien de ongeregeldheden en het optreden van de Spaanse politie bij het Catalaanse referendum voor onafhankelijkheid. President Josep Maria Bartomeu besloot uiteindelijk zonder publiek te spelen, terwijl Lionel Messi voorstelde mét toeschouwers te voetballen, zo weet Sport.

Barcelona vroeg in een eerder stadium aan de Spaanse voetbalbond of de wedstrijd tegen Las Palmas niet kon worden uitgesteld, maar de Catalanen kregen te horen dat dit niet mogelijk was. Als de club niet kwam opdagen, kreeg het zes punten in mindering, zo werd er verteld. Bartomeu en de rest van het bestuur was echter nog steeds van plan de wedstrijd op te schorten en de president liep met dat idee in gedachten de kleedkamer van Barcelona binnen.

De eerste speler die zijn mening kenbaar maakte was Piqué, aldus de Spaanse krant. De verdediger vond dat er, gezien de omstandigheden in Catalonië en het optreden van de Spaanse overheid, niet gespeeld moest worden, waarbij Piqué de ongeregeldheden kwalificeerde als 'een schande'. Sergi Roberto sloot zich aan bij Piqué, maar veel spelers zagen dit niet zitten: Barcelona zou dan namelijk punten in mindering krijgen.

Messi was volgens Sport degene die vervolgens het woord nam en zei dat de club het zich niet kon veroorloven zes punten te verliezen. De Argentijn wilde 'met open deuren' spelen om 'te zien wat er zou gebeuren'. Dit idee werd ook niet bijster goed ontvangen, want bij een eventuele veldbestorming, die door de harde kern was aangekondigd, zouden er consequenties volgen. Bartomeu kwam vervolgens met het voorstel om zonder publiek te spelen, om zodoende een straf te ontlopen. Veel spelers van Barça, onder wie Andrés Iniesta, vonden dit de beste oplossing en ook trainer Ernesto Valverde kon zich vinden in dit besluit.