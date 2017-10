Commissaris treedt terug bij Feyenoord na eerdere geruchten over onvrede

Rob Slotboom is niet langer lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Feyenoord. Hij heeft besloten terug te treden nu het boekjaar over het sportief en financieel succesvolle seizoen 2016/17 is afgesloten, zo melden de Rotterdammers dinsdagavond via de officiële kanalen.

Slotboom zat sinds juni 2014 namens De Vrienden van Feyenoord in de RvC. De Vrienden van Feyenoord gaan nu op zoek naar een geschikte opvolger. Daarbij wordt gezocht naar iemand die op voetbaltechnisch gebied kennis en expertise toevoegt aan het toezichthoudend orgaan van de club, zo wordt er geschreven. Feyenoord geeft geen verdere toelichting bij het vertrek van Slotboom.

Het Algemeen Dagblad meldde eerder dat Slotboom, net als de in december opgestapte Pim Blokland, van mening is dat president commissaris Gerard Hoetmer altijd het spoor van technisch directeur Martin van Geel volgt en niet omkijkt naar de andere leden binnen de RvC. Volgens de krant voelden Blokland en Slotboom dat hun mening er nauwelijks toe deed.

Zo wilden de twee het contract van Giovanni van Bronckhorst pas na afgelopen winterstop verlengen, maar bepaalden Van Geel en Hoetmer, met steun van Gérard Moussault en William Bontes, anders. Ook meldde het Algemeen Dagblad dat Hoetmer vond dat Slotboom ongeschikt was als lid. Van Geel had in december 2016 volgens de krant al maanden niet met de commissaris gepraat.