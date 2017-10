‘Bosnische voetballer verliest testikel na pijnlijke tackle in het kruis’

Marin Galic moet volgens media uit Bosnië en Herzegovina voortaan met één testikel door het leven. De rechtsback van Zrinjski Mostar werd afgelopen week in het bekerduel met FK Sloga Simin Han lelijk in het kruis geraakt en volgens lokale media is de 22-jarige Bosniër na afloop van de wedstrijd geopereerd, waarbij het noodzakelijk werd geacht dat er een testikel moest worden verwijderd.

Zrinjski beleefde een zware wedstrijd uit tegen Simin Han, dat uitkomt in de tweede divisie van Bosnië en Herzegovina. Uiteindelijk verloor de uitploeg, die als favoriet de wedstrijd inging, met 1-0. In de tweede helft probeerde Galic verandering in de stand aan te brengen door aan de rechterkant van het veld op te stomen. De voormalig jeugdinternational werd echter snel onderuit gehaald door Joko Stokic.

Een horrorverhaal uit Bosnië en Herzegovina, waar voormalig jeugdinternational Marin Galic een testikel verloor door deze overtreding... ?? Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 3 oktober 2017

De dertigjarige aanvallende middenvelder annex schaduwspits raakte de verdediger pijnlijk in het kruis. Na enkele stappen te hebben gezet vervolgde Galic de wedstrijd en speelde hij het restant van het duel uit, maar hij bleef pijn houden. De Bosniër ging daarna naar het ziekenhuis en de dokter stelde vast dat er onmiddellijk geopereerd moest worden, waarbij een testikel werd verwijderd, zo verzekeren verschillende media.