Veltman: ‘Ik kreeg berichten van Feyenoorders met hartjes’

22 oktober staat de eerste Klassieker van het seizoen op het programma en Joël Veltman heeft die datum al met een dikke stift omcirkeld in zijn agenda. De aanvoerder van Ajax werkte gedurende zijn loopbaan al een behoorlijk aantal ontmoetingen met de aartsrivaal af en koestert niet aan elk duel even warme herinneringen.

“Ik heb twee keer de winnende gemaakt, één keer voor Ajax en helaas ook één keer voor Feyenoord. Wat dat losmaakt... onvoorstelbaar”, blikt hij terug in gesprek met Santos. De verdediger besliste in oktober 2015 een ontmoeting in de derde ronde van de KNVB Beker met een eigen goal in de blessuretijd.

“Via social media kreeg ik allemaal berichten van Feyenoorders met hartjes erin en ‘dank je wel’ en ‘Joël is een Feyenoorder’ en ‘dit was de mooiste goal van het seizoen’.” Veltman kon ondanks de teleurstelling toch wel lachen om de berichten van de supporters van de Rotterdammers: “Ach, ik heb ze ook een keer pijn gedaan.”