Clubicoon maakt voorkeur kenbaar: ‘Ik zou hem kiezen als opvolger van Wenger’

Arsène Wenger ligt nog steeds onder een vergrootglas bij Arsenal, ondanks dat de club de laatste twee competitiewedstrijden tegen West Bromwich Albion (2-0) en Brighton & Hove Albion (2-0) in winst heeft weten om te zetten. Ian Wright, voormalig topspits van the Gunners, ziet in Sean Dyche van Burnley de ideale opvolger van de Fransman.

Veel namen zijn al de revue gepasseerd die Wenger zouden kunnen vervangen bij Arsenal, onder wie de onlangs bij Bayern München ontslagen Carlo Ancelotti en de clubloze Thomas Tuchel. Wright vindt Dyche echter de gedroomde kandidaat: "Ik geloof dat hij nu op het punt is gekomen dat hij moet vertrekken, om naar het volgende niveau te gaan", aldus de Engelsman bij de BBC.

Op de vraag of hij Dyche zou kiezen als opvolger van Wenger bij Arsenal is de voormalig goaltjesdief helder: "Ja. Maar de vraag is of ze hem die baan wel durven geven. Gezien de wijze waarop hij zijn team opstelt en laat verdedigen, heeft hij duidelijk voetbalinzicht. Maar zal hij ooit zo'n baan krijgen? Ik denk van niet, helaas." Arsenal staat momenteel vijfde in de Premier League, met zes punten achterstand op koplopers Manchester City en Manchester United.