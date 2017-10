‘Hij kan niet eens uit de auto stappen: hij zag er heel slecht uit’

Sergio Agüero raakte afgelopen vrijdag betrokken bij een auto-ongeluk in Amsterdam, nadat hij een concert had bezocht in de Ziggo Dome. De spits van Manchester City zou zo’n twee maanden aan de kant staan met een gebroken rib. Echter, mogelijk moet er gevreesd worden dat het herstel langer gaat duren.

De Argentijn nam na afloop van het concert een taxi om hem terug te brengen naar Schiphol, vanwaar hij terug zou vliegen naar Manchester. De bestuurder verloor de macht over het stuur en raakte daarbij een paal aan de kant van de weg. Via sociale media liet Agüero vervolgens weten dat het goed met hem ging en hij bedankte het personeel van het VU medisch centrum in Amsterdam voor de geboden hulp.

De dokter van de Argentijnse nationale ploeg bracht een bezoek aan de 29-jarige spits en schrok van wat hij zag. “Hij is in een zeer slechte stemming, omdat hij graag wilde komen spelen”, vertelt Donato Villani in een interview Sportia. “Kun kan zich niet door zijn huis bewegen, hij kan ook niet in of uit een auto stappen. De waarheid is dat ik hem er heel slecht uit vond zien.”

Naast de blessure van Agüero vreesden de fans van Manchester City ook voor Kevin De Bruyne. De Belg moest zich afgelopen weekend in de slotfase van de wedstrijd tegen Chelsea laten vervangen met een hamstringblessure. Echter, de schade van de middenvelder lijkt mee te vallen, al moest hij de training met de Belgische nationale ploeg dinsdag wel laten schieten.