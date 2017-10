‘Het plaatje klopt: ik heb niet de intentie om weg te gaan bij AZ’

Ron Vlaar gaat zijn loopbaan bij AZ afsluiten. De centrale verdediger is 32 jaar en heeft geen intentie meer om nog voor een andere club te spelen, zo vertelt hij in een interview met ELF Voetbal. Het contract van Vlaar loopt na dit seizoen af.

De aanvoerder had een paar jaar geleden niet gedacht dat hij nu bij AZ zou spelen, maar vindt dat ‘het plaatje’ nu klopt: “Ik zit ook niet meer te wachten op een avontuur in Verweggistan. Ik heb niet meer de intentie om weg te gaan. AZ is een ambitieuze club, volop in ontwikkeling met een goede jeugdopleiding.”

Vlaar voegt eraan toe dat hij zich na zijn actieve loopbaan gaat oriënteren op een trainerscarrière, of op een functie in de jeugdopleiding: “Voor mij is de cirkel nu rond”, aldus de 32-voudig international van het Nederlands elftal, die dit seizoen zes keer in actie kwam in het eerste elftal van AZ.

Vlaar speelde in de jeugd bij Apollo’68 en SVW’27 alvorens hij in 1997 de overstap maakte naar AZ. Hij kwam er tot in totaal tot 73 wedstrijden en speelde ook nog voor Feyenoord en Aston Villa. Vlaar werd twee keer kampioen van het EK Onder-21, won de KNVB-Beker in 2008 en werd derde op het WK in Brazilië.