Wereldkampioen weet van geen ophouden en tekent in Serie B

Alberto Gilardino vervolgt zijn carrière bij Spezia Calcio 1906. De club uit de Italiaanse Serie B maakt dinsdagmiddag melding van de komst van de 35-jarige spits. De voormalig Italiaans international was transfervrij na zijn vertrek bij Pescara na afloop van het vorige seizoen.

Gilardino heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2019 bij de huidige nummer elf van het tweede niveau in Italië. Het wordt de twaalfde club waar de 57-voudig international (negentien doelpunten) aan de slag gaat. De spits gaat bij zijn nieuwe werkgever spelen met rugnummer tien.

De Italiaan, die zijn jeugdopleiding genoot bij Piacenza, speelde tijdens zijn carrière voor onder meer Parma, AC Milan, Fiorentina, Genoa en Guangzhou Evergrande. In totaal kwam hij tot 188 doelpunten in de Serie A, waarmee hij op de negende plek plek staat op de lijst van topscorers aller tijden. Met AC Milan won hij in het seizoen 2006/07 de Champions League en met Italië kroonde Gilardino zich in 2006 tot wereldkampioen.