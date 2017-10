‘Hij ziet zichzelf nog steeds op het niveau van Cristiano Ronaldo en Messi’

Markus Babbel heeft snoeihard uitgehaald naar Franck Ribéry. De oud-verdediger uit Duitsland ziet in de aanvaller van Bayern München een van de verantwoordelijken voor de slechte seizoensstart van de club, die uiteindelijk zorgde voor het ontslag van Carlo Ancelotti afgelopen week.

“Ribéry heeft de afgelopen twee jaar geen enkel doelpunt gemaakt in de Champions League. Hij ziet zichzelf nog steeds op hetzelfde niveau als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, maar de waarheid is anders. De waarheid is dat hij er op belangrijke momenten niet is”, vertelt Babbel tegen Sky 90. “Ik vind het vervelend dat de verantwoordelijkheid nu volledig bij Ancelotti ligt. Ribéry heeft grote verdiensten voor de club en is een fantastische speler geweest. Alleen de positie die hij ooit had, kan hij in mijn ogen nu niet meer vervullen.”

Ribéry zat afgelopen week tegen Paris Saint-Germain (3-0 verlies) de volledige wedstrijd op de bank en in de eerste wedstrijd tegen Anderlecht werd hij vroegtijdig naar de kant gehaald en gooide hij vervolgens zijn shirt weg. Dat is een absolute no-go voor Babbel. “De club zou moeten reageren, maar dit is precies het probleem. Als Franck Ribéry beledigd wordt, belt hij Uli Hoeness en dan ben je al verloren als coach.”

“In mijn optiek leven sommige Bayern-spelers te veel in het verleden. We waren wereldkampioen, we hebben de Champions League vele malen gewonnen. Maar het gaat om de huidige staat van het team en ik zou verrast zijn als Ancelotti dit niet herkende en zich vanuit dat oogpunt instelde op PSG.”