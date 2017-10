‘Het zal nog lastiger worden als Barcelona wil meedoen aan de Premier League’

Arsenal-manager Arsène Wenger denkt dat het 'moeilijk' zal zijn voor iedereen als Barcelona besluit om in de Premier League te gaan voetballen, mochten de Catalanen La Liga verlaten. Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu stelde maandag dat men La Liga zou kunnen verlaten als Catalonië onafhankelijk wordt van Spanje.

Afgelopen zondag vond er in Catalonië een referendum plaats om onafhankelijk te worden, waarbij negentig procent van de stemmers voor onafhankelijkheid stemde. In gesprek met Engelse media reageert Wenger op de ontwikkelingen: “Als Barcelona wil meedoen aan de Premier League, maakt het het nog lastiger voor iedereen. Ik denk niet dat ze zover zijn gekomen.”

“Het is interessant om te volgen en er zullen sportieve gevolgen zijn, aangezien Barcelona een zeer politieke club is. Ik vind het interessant om te zien hoe ze reageren in de competitie. We hebben hier met twintig clubs genoeg clubs, maar als ze naar 24 clubs willen moeten we de Schotse clubs eerst uitnodigen alvorens we voor Spaanse clubs gaan", verwijzend naar Celtic en Rangers FC.