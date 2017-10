Cristiano Ronaldo: ‘Daar heb ik geleerd om beter en beter te worden’

Cristiano Ronaldo is al acht jaar lang de absolute sterspeler van Real Madrid, maar de Portugees bewaart ook nog altijd mooie herinneringen aan zijn tijd bij Manchester United. De 32-jarige Portugees verhuisde in de zomer van 2003 van Sporting Portugal naar the Red Devils, waar hij vervolgens zes seizoenen speelde. Onder leiding van Sir Alex Ferguson won de aanvaller drie keer de Premier League en één keer de Champions League, en won in 2008 ook zijn eerste Ballon d’Or.

“Ik zal the Red Devils nooit vergeten. Ik heb er geleerd om beter en beter te worden, door je rond de beste spelers te begeven. Als je twee dingen samenpakt, talent en hard werken, kun je een grote speler worden. En ik denk dat dat voor mij opgaat”, vertelt Ronaldo in een interview met Nike Football. Ronaldo tekende in de zomer van 2009 bij Real Madrid waar hij onder andere twee keer landskampioen werd, drie keer de Champions League won en nog drie Ballon d’Or’s bij mocht schrijven.

“Toen ik hier in Madrid kwam, begon ik de sfeer te voelen. Ik dacht dat er die dag een wedstrijd was, omdat alle mensen naar het stadion kwamen om mij te zien. Het was een geweldige verrassing. Het was een ongelooflijke dag, ik was zo trots. Ik voel van binnen dat mensen hier in Spanje voor het voetbal leven, ze houden ervan. Het was een geweldige dag. Ik dacht bij mezelf: ‘Ik wil hier naartoe gaan en mijn kwaliteiten laten zien, om te laten zien dat ik een andere speler ben’, en dat is wat ik gedaan heb. Ik had een fantastisch eerste en tweede seizoen en ik heb me elk seizoen verbeterd. Het was een geweldige ervaring.”

Ronaldo vind het lastig aan te geven waar hij over tien jaar is, als hij 42 jaar oud is. “Het belangrijkste is om prijzen te winnen. We werken tien tot elf maanden en als je dan niks wint voel je je leeg en ik houd ervan om prijzen te winnen, als een collectief en als een individu, omdat er ik hard voor werk. Buiten het veld moet ik mijn familie en vrienden hebben en proberen om de gelukkigste persoon ter wereld te zijn.”