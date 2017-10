FIFA zet streep door rugnummer 97 voor Jan Vertonghen

Jan Vertonghen speelt aanstaande zaterdag normaliter zijn 97e interland voor België in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. De verdediger van Tottenham Hotspur wordt daarmee recordinternational van zijn land. Om die mijlpaal te vieren hadden de Belgen bij de FIFA een verzoek gedaan of de linkspoot voor die gelegenheid met rugnummer 97 mag spelen, maar de wereldvoetbalbond heeft dat afgewezen.

De FIFA stelt dat er alleen gespeeld mag worden met een rugnummer tussen 1 en 23. In officiële interlands mag er niet gespeeld worden met andere rugnummers. Het ligt daarom voor de hand dat de ex-speler van Ajax met zijn normale rugnummer vijf aan de aftrap zal verschijnen. Vertronghen verbetert, als hij in actie komt, het record van Jan Ceulemans, die in het verleden 96 keer uitkwam voor de Rode Duivels.

De dertigjarige verdediger, die op 2 juni 2007 zijn debuut maakte in de nationale ploeg, zal volgend jaar al actief zijn op het WK in Rusland. Na acht wedstrijden, waarin de ploeg van bondscoach Robert Martínez 22 punten pakte, is het al verzekerd van groepswinst in Groep H. Nummer twee Bosnië en Herzegovina gaat met Griekenland en Cyprus uitmaken wie als tweede eindigt in de groep.