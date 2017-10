Oguzhan Özyakup: ‘Robin van Persie en ik praten nog steeds niet met elkaar’

Tussen 2008 en 2012 waren Robin van Persie en Oguzhan Özyakup ploeggenoten bij Arsenal, maar vorig seizoen kwam er een einde aan de vriendschap tussen de twee. De aanvaller en middenvelder clashten in de kwartfinale van de Turkse beker tussen Fenerbahçe en Besiktas en sindsdien spraken beiden elkaar niet meer, zo erkent Özyakup.

Het tweetal had het de hele wedstrijd aan de stok met elkaar en dat was net name te zien nadat Van Persie de 1-0 scoorde en op zijn knieën voorbij Özyakup gleed en de middenvelder zodoende provoceerde. Na afloop van de wedstrijd vertelde de Turks international dat de vriendschap voorbij was. “Ik was erg goede vrienden met een bepaalde speler op het veld. Dat is vandaag veranderd. Soms zie je het echte gezicht van een voetballer op het veld.”

De relatie tussen beide spelers is maanden later niet hersteld. “We praten nog steeds niet met elkaar. Meestal maken spelers na afloop van de wedstrijd het goed met elkaar, maar dit was anders”, vertelt de in Zaandam geboren middenvelder tegen Socrates magazine. “Misschien dat we het ooit weer goed zullen maken, maar het zal niet hetzelfde zijn al voorheen. Ik wil hier niet echt over praten. Ik denk niet dat ik het verkeerd had, om Robin zo veel respect te tonen als ik gedaan heb.”