El Hamdaoui doet open sollicitatie: ‘Een mooie club, op Eredivisie-niveau’

Mounir El Hamdaoui traint sinds dinsdag mee bij Jong AZ en hoopt op een terugkeer in de Eredivisie. De voormalig topscorer van de Nederlandse competitie, 33 jaar, zit zonder club na zijn vertrek bij Al Taawon FC in Saudi-Arabië, eind januari. Volgens AZ houdt El Hamdaoui alleen zijn conditie op peil in Alkmaar.

"Ik wilde weer lekker trainen, omdat ik alleen voor mezelf trainde. Dit is wel anders", zegt El Hamdaoui in gesprek met NH. "Ik zit nu op een leeftijd dat ik het wel goed vind hier. Een mooie club zou mooi zijn, op Eredivisie-niveau."

El Hamdaoui, die zestien interlands voor Marokko op zijn naam heeft, speelde in twee eerdere periodes voor AZ. In het seizoen 2008/09 werd hij met 23 doelpunten topscorer. In het seizoen 2015/2016 keerde de spits kortstondig terug. Na zeven duels en één treffer verliet hij AZ in de winterstop om aan de slag te gaan bij Umm Salal in Qatar.