EK-schlemiel bloeit op in Spanje: ‘Hij was niet blij met het weer in Londen’

Simone Zaza stapte vorig jaar zomer voor een jaar op huurbasis over van Juventus naar West Ham United, maar zijn periode in Londen liep uit op een grote teleurstelling. In elf wedstrijden scoorde de spits geen één keer en na een half jaar werd al weer besloten om de samenwerking te beëindigen. De Italiaan kon onder andere niet wennen aan het weer, stelt zijn vader.

Zaza maakte zijn overstap kort nadat hij met Italië uitgeschakeld was in de kwartfinale van het EK tegen Duitsland. De spits miste op kolderieke wijze een strafschop in de strafschoppenreeks, nadat het na 120 minuten 1-1 was. “Het was een grote fout”, vertelt Antonio Zaza tegen Calciomercato over overstap van zijn zoon naar the Hammers. “Simone was nog steeds bezorgd over de strafschop die hij miste met Italië en hij slaagde er niet in om goed zijn draai te vinden in Londen.”

“Hij was niet blij met het weer en de formatie van zijn oude trainer. De transfer naar Spanje was de beste beslissing ooit voor hem.” Zaza maakte in januari op huurbasis de overstap naar Valencia, dat hem in de zomer voor zestien miljoen definitief overnam en waar hij een contract tot de zomer van 2021 tekende. De 26-jarige Italiaan is het seizoen uit Spanje uitstekend begonnen, met zes doelpunten in de eerste zeven competitiewedstrijden.