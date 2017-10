‘Fans van Olympique Lyon gooiden shirt van Memphis Depay weer terug’

De fans van Olympique Lyon zijn geen fan van Memphis Depay. De vleugelaanvaller gooide zondag na afloop van de uitwedstrijd tegen Angers (3-3) zijn shirt in het publiek van het uitvak, maar die fans gooiden dat shirt vervolgens terug. Dat schrijft de Franse sportkrant L’Équipe dinsdag.

De Nederlander mocht weer aan de aftrap verschijnen van trainer Bruno Génésio, nadat hij een week eerder in de thuiswedstrijd tegen Dijon ontbrak in de wedstrijdselectie. In de wedstrijd met Angers maakte Depay vier minuten voor rust de 1-3, wat uiteindelijk niet voldoende bleek voor de zege. Hij vierde het doelpunt niet, maar stopte zijn vingers in zijn oren en liep terug naar eigen helft.

Na afloop bedankten de 23-jarige aanvaller en zijn medespelers het meegereisde publiek, maar de fans waren niet geïnteresseerd in het shirt van de international van Oranje, zo verzekert het Franse dagblad. Depay speelt sinds januari van dit jaar voor Lyon, dat hem overnam van Manchester United. In negen wedstrijden in alle competities was hij dit seizoen drie keer trefzeker en gaf hij drie assists.