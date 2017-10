‘Als het echt maanden had geduurd, had ik wel bij Keizer aangeklopt'

In de eerste maanden van het seizoen moest Lasse Schöne het geregeld stellen met een plek op de reservebank. De Deense middenvelder mocht afgelopen zondag in de wedstrijd tegen sc Heerenveen weer aan de aftrap verschijnen en benutte in het met 0-4 gewonnen duel een strafschop. Schöne weet niet waarom hij gepasseerd werd in de eerste wedstrijden van het seizoen.

“Ik heb er geen verklaring voor gekregen, maar de trainer kan natuurlijk niet elke dag uitleg geven over zijn keuzes. Maar als het echt maanden had geduurd, dan had ik wel bij hem aangeklopt”, stelt Schöne in gesprek het Deense Bold. “Het is niet leuk als je moet toekijken vanaf de bank. In het begin speelde ik heel veel, dus het verraste mij wel een beetje dat ik op de bank moest zitten.”

“Ik hoop dat Marcel Keizer nu de juiste opstelling heeft gevonden”, zegt de Deen met een knipoog. Voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen stond Keizer behoorlijk onder druk, doordat de Amsterdammers matig aan het seizoen begonnen. “Natuurlijk is het moeilijk voor hem. Hij is jong en onervaren en dan hebben wij het natuurlijk ook niet al te best gedaan. Maar het is voor hem ook moeilijk om een club als Ajax te trainen, waar je niet alleen moet winnen, maar ook mooi voetbal moet spelen.”

“Er heerst geen slechte stemming, we presteerden gewoon niet zoals we kunnen”, vervolgt Schöne. “Tussen de spelers zit het gewoon goed. Bij een club als Ajax wordt er gewoon heel snel van alles geroepen. We zijn nog steeds niet waar we moeten zijn, maar de overwinning van zondag geeft ons wel een beetje rust.”