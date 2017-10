Janssen: ‘We moeten niet alles of niets spelen tegen Wit-Rusland’

Vincent Janssen was als bankzitter van Tottenham Hotspur eerste spits van Oranje en na zijn transfer naar Fenerbahçe lijkt de aanvaller nog zekerder van zijn plek in de punt van de aanval. Waar Janssen in de Premier League veel moeite had met scoren, was hij in de Turkse competitie al twee keer trefzeker in vier wedstrijden. “Ik ben gelukkig met mijn stap naar Turkije”, aldus Janssen.

Janssen moest in Londen genoegen nemen met een rol als reserve achter eerste keus Harry Kane. Na de komst van Fernando Llorente wist Janssen genoeg en koos hij voor een vertrek naar Fenerbahçe. "Of er iets van me af is gevallen? Dat is overdreven, maar ik ben blij dat ik me weer elke week kan bewijzen”, zegt hij tegenover NUsport. “Fenerbahçe is een mooie club en de Turkse competitie wordt misschien een beetje onderschat. Bovendien ben ik goed gestart.”

"Deze lijn wil ik doortrekken bij Oranje en ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken”, aldus de aanvaller in aanloop naar de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden. “We moeten naar het WK. Ik wil er niet aan denken dat we Rusland niet halen. In eerste instantie moet het doel niet zijn om zoveel mogelijk te scoren tegen Wit-Rusland. Nee, we moeten niet alles of niets spelen”, aldus Janssen. “Het belangrijkste is dat we Wit-Rusland verslaan, zodat we tegen Zweden nog alles in eigen hand hebben.”