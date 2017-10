Transfervrije El Hamdaoui duikt voor de derde keer op bij AZ

Mounir El Hamdaoui is terug bij AZ. De Marokkaanse aanvaller houdt zijn conditie op peil bij Jong AZ. De clubloze spits is geen onbekende in Alkmaar. Hij speelde er al tussen 2007 en 2010 en keerde in het seizoen 2015/16 ook al terug.

Gedurende het seizoen 2015/16 hield El Hamdaoui ook al zijn conditie op peil bij AZ, waarna hij een contract kreeg aangeboden. Toch bleef hij niet lang plakken, want na zeven wedstrijden en een doelpunt kwam een er aanbieding van Umm Salal uit Qatar en was El Hamdaoui vertrokken.

De 33-jarige aanvaller, in het seizoen 2008/09 nog topscorer en kampioen van de Eredivisie in het shirt van AZ, is al enige tijd clubloos. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 26 januari voor Al Ta’awon uit Saoedi-Arabië. Mede door blessureleed kwam hij daar vorig seizoen niet verder dan twaalf competitiewedstrijden.