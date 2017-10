Oscar geeft toe: ‘Toen ik naar China kwam, dacht ik minder aan mijn carrière’

Oscar vertrok in januari voor een duizelingwekkend bedrag van Chelsea naar Shanghai SIPG. In China tekende de Braziliaan een megacontract, maar zijn overstap had weinig te maken met zijn sportieve ambities. Tegenover Copa90 geeft de Braziliaan toe dat hij enkel vanuit financiële overwegingen naar het Verre Oosten vertrok.

“Iedereen die werkt, doet dat om geld te verdienen om hun familie te verzorgen. In Brazilië hadden we niks, we waren erg arm. Nu pluk ik de vruchten van mijn werk. China heeft een ongekende financiële kracht en soms krijgen spelers aanbiedingen die ze niet kunnen afwijzen”, stelt Oscar, die tussen 2012 en 2017 voor Chelsea speelde. “Toen ik hier naartoe kwam, dacht ik meer aan mijn familie dan aan mijn carrière.”

“Ik heb mooie kansen bij grote clubs laten schieten omdat ik mijn familie belangrijk vind. Ik sta volledig achter die keuze. Ik ben nog jong en kan altijd nog terugkeren”, vervolgt de Braziliaanse middenvelder, die dus een terugkeer naar Europa wel ziet zitten. Zijn contract bij Shanghai SIPG loopt nog tot 2020 en de Chinese club zal hem niet zomaar laten vertrekken. “Kijk maar naar Paulinho, die vanuit China naar Barcelona ging.”

“Spelers als Hulk, Elkeson en ik zijn ook goed genoeg om terug te keren naar Europa. Ik hoop dat ik dat over twee, drie jaar kan doen. Als mijn contract afloopt en ik het team aan prijzen heb geholpen. Ik speel het liefst op het allerhoogste niveau bij een grote Europese club”, besluit Oscar, die bij Shanghai SIPG in achttien wedstrijden tot negen doelpunten en twee assists kwam.