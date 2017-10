Piqué uitgejoeld tijdens training: ‘Weet dat de situatie onplezierig is’

Gerard Piqué meldde zich maandag na een bewogen weekeinde bij de Spaanse nationale ploeg. Tijdens een training werd de verdediger van Barcelona vervolgens uitgejoeld door Spaanse fans. Bondscoach Julen Lopetegui nam het in een interview met Cadena COPE op voor Piqué.

“Gerard gaat buitengewoon goed met de situatie om. Ik wilde graag zien hoe Gerard ervoor stond. Hij was erg enthousiast en gemotiveerd op de training. Hij is in orde en gebrand op een goed resultaat. Als dat niet zo was, dan had hij niet bij de ploeg kunnen zijn”, aldus Loptegui. Overigens werd er ook een spandoek in beslag genomen met de tekst: Ik wil niet dat je opstapt, ik wil dat je eruit wordt gezet, je bent om te kotsen.

De spelers verlieten voortijdig het veld, waarna ze weigerden om met de pers te praten. “Ik weet dat de situatie onplezierig is. Daarom vraag ik de mensen wat meer redelijkheid en gezond verstand te gebruiken”, aldus Loptegui, voor wie het geen optie was om zonder publiek te trainen. “Dat zou een verkeerde beslissing zijn geweest. Fans hebben het recht om hun mening te uiten.”

Piqué staat te boek als een uitgesproken voorstander van de Catalaanse onafhankelijkheid. De verdediger dreigde afgelopen weekeinde zijn interlandcarrière te beëindigen als Loptegui of de Spaanse bond hem om die reden er niet meer bij wilden hebben. Na afloop van de wedstrijd Barcelona-Las Palmas, die achter gesloten deuren gespeeld moest worden, gaf Piqué een emotioneel interview, waarin hij hard uithaalde naar de Spaanse overheid.