‘Het Technisch Hart is een gedrocht, daar lijkt niks aan te veranderen’

Ajax maakte maandagavond bekend dat Edwin van der Sar stopt als voorzitter van het Technisch Hart. Zijn vervanger heet Marc Overmars, directeur spelersbeleid van de Amsterdammers. Assistent-trainer Dennis Bergkamp en hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali vullen het Technisch Hart aan. NOS-commentator Arno Vermeulen heeft geen goed woord over voor het voetbaloorgaan van Ajax.

"Het technisch hart is een gedrocht. We lachen er meer om dan dat we denken dat het goed functioneert, dat heeft met de constructie te maken. Daar lijkt nu niks aan te veranderen”, zei hij maandagavond bij het Sportforum. “Het is een machtsspel bij Ajax en het lijkt erop alsof Overmars een stukje heeft kunnen wegtrekken bij anderen en zelf steviger in het zadel zit.”

Voetbal International-journalist Simon Zwartkruis vindt vooral de timing van het aftreden van Van der Sar opmerkelijk. Het was namelijk juist de algemeen directeur die als ‘vredesstichter’ bij de groep werd gehaald toen het escaleerde tussen Wim Jonk en Bergkamp. "Michael Kinsbergen was destijds algemeen directeur bij Ajax. Hij noemde Van der Sar 'de rijdende rechter'. Nu is het nog steeds onrustig binnen de clubleiding. Ze zijn er dus niet veel mee opgeschoten."