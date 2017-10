‘Op Arjen Robben en de jongens bij Ajax na ken ik bijna niemand’

Ryan Babel is na bijna zes jaar weer terug bij de selectie van het Nederlands elftal. De aanvaller van Besiktas maakte in Turkije voldoende indruk voor een uitnodiging van bondscoach Dick Advocaat. De ex-Ajacied hoopt ervaring toe te voegen aan het huidige Oranje, dat er heel anders uitziet dan toen wanneer Babel voor het eerst werd opgeroepen.

Babel was lange tijd uit beeld bij Oranje en koos in 2012 voor een terugkeer bij Ajax om weer in beeld te komen bij de nationale ploeg. Hij zat er tegenaan, maar kreeg geen oproep. Na voor diverse clubs in het buitenland gespeeld te hebben, kon Advocaat nu niet meer om hem heen. “De druk is groot en de groep is relatief jong ten opzichte van toen ik er in november 2005 voor het eerst bij was”, zegt de buitenspeler tegen De Telegraaf. “Het was een heel andere tijd. Een beetje ervaring erbij is niet verkeerd.”

Nederland moet winnen van Wit-Rusland en Zweden om kans te houden op WK-kwalificatie. Ook moet er stevig aan het doelsaldo gewerkt worden. “Misschien kan ik bij bepaalde jongens toch wat rust in hun koppie brengen, waardoor ze beter kunnen presteren. Daarnaast moet het een beetje meezitten voor mezelf, wil ik voetballend echt een groot aandeel kunnen hebben”, aldus Babel.

De ervaren Babel beseft dat hij zich opnieuw zal moeten voorstellen aan het gros van de selectie. “Ik ben er heel lang niet bij geweest en heb daardoor nooit met deze jongens kunnen trainen en samenspelen. Op Arjen Robben, die ik tijdens mijn debuut in Roemenië mocht vervangen, en de jongens bij Ajax na ken ik bijna niemand. Al heb ik de rest natuurlijk beroepsmatig wel gevolgd. Het is zaak deze week heel snel onderling chemie te vinden, zodat we zaterdag klaar zijn voor Wit-Rusland-uit.”