'Miljoenen geef je alleen uit voor absolute versterkingen en dat is Neres niet’

David Neres maakte vorig jaar voor liefst twaalf miljoen euro de overstap van Sao Paulo naar Ajax. Ondanks zijn hoge transfersom, stond de Braziliaanse buitenspeler er niet gelijk bij zijn nieuwe werkgever en stond zijn eerste seizoen in het teken van wennen. Deze voetbaljaargang wordt er in Amsterdam meer van hem verwacht en tegen sc Heerenveen was hij met twee doelpunten van grote waarde voor zijn ploeg. “Die jongen kan echt wel voetballen”, aldus Tscheu La Ling.

Volgens de voormalig rechtsbuiten van Ajax wordt Neres door trainer Marcel Keizer op een verkeerde manier gebruikt. “Laat hem nou gewoon eens op links spelen met zijn goede linkerbeen”, zegt La Ling tegenover het Algemeen Dagblad. “Als linkspoot op rechts werkt alleen als je zo extreem goed bent als Arjen Robben. Dat niveau heeft Neres niet. Miljoenen geef je alleen uit voor absolute, directe versterkingen. Dat is David Neres niet.”

Neres is vooralsnog geen vaste basisspeler en is het op de rechterflank stuivertje wisselen met Justin Kluivert, terwijl ook Vaclav Cerny af en toe wordt ingezet als rechtsbuiten. Aanvoerder Joël Veltman ziet van dichtbij dat de Braziliaan het steeds beter naar zijn zin krijgt in Amsterdam. “David heeft natuurlijk veel moeite gehad met de taal. Maar hij komt steeds meer los en maakt grappen. Hij is vaak vrolijk. Ik heb wel de indruk dat hij hier gelukkig is.”