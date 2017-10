‘Messi van de Balkan’ vergelijkt zichzelf liever met voorganger Luka Modric

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Lovro Majer, de negentienjarige 'Lionel Messi van de Balkan' die zichzelf liever spiegelt aan landgenoot Luka Modric.

Door Dominic Mostert

Lokomotiva Zagreb is misschien wel de meest gehate club van Kroatië. Vanaf 2006, na de degradatie naar de vierde divisie, begon Lokomotiva te fungeren als satellietclub van stadsgenoot Dinamo Zagreb. Met de aanwas van getalenteerde spelers van 'de grote broer' promoveerde Lokomotiva drie seizoenen op rij, om in 2009 na 52 jaar weer terug te keren op het hoogste niveau. Lokomotiva kwam dus in dezelfde competitie terecht als Dinamo en daardoor moest het onderlinge samenwerkingsverband verbroken worden. Niettemin onderhouden de clubs nog altijd warme banden; zo heeft Lokomotiva op dit moment de beschikking over vier huurlingen van Dinamo.

De samenwerking werkt uiteraard twee kanten op. Van de vijf recordverkopen van Lokomotiva ging het viermaal om een verkoop aan Dinamo. De meest opvallende namen: Marko Pjaca en Marcelo Brozovic, inmiddels spelers van respectievelijk Juventus en Internazionale. De supporters van talentenfabriek Lokomotiva vrezen dat Dinamo ook vroeg of laat aan de deur klopt voor Majer. Tot zijn twaalfde speelde de aanvallende middenvelder al voor de grootste club van Kroatië, maar hij kwam via enkele omwegen uiteindelijk terecht in de academie van Lokomotiva. Op 30 juni 2016 maakte Majer in Andorra zijn debuut in de Europa League-kwalificatiewedstrijd tegen Santa Coloma.

Tweeënhalve week later mocht de linkspoot op de eerste speeldag debuteren in competitieverband, uitgerekend tegen Dinamo. Zoals bijna altijd verloor Lokomotiva. Het wordt de club kwalijk genomen dat Dinamo bijna elk seizoen kan rekenen op zes punten tegen de voormalige satellietclub. Majer deed 36 minuten mee als invaller, maar zou zich pas later echt aan het grote publiek tonen. Op 11 september 2016 scoorde hij als invaller binnen twee minuten in het uitduel met Belupo (2-3 zege) en op 25 oktober gidste hij zijn ploeg naar een plek in de kwartfinale van de beker, door te scoren tegen Vinogradar.

Het maken van doelpunten is desondanks niet zijn voornaamste kwaliteit. Majer maakte in zijn eerste seizoen vooral indruk met zijn rust aan de bal, zijn technische hoogstandjes, zijn overzicht en, niet onbelangrijk, zijn assists. Zijn eerste jaargang sloot Majer af met 23 competitieduels, 3 doelpunten en 11 voorbereide treffers. Het resulteerde in een uitverkiezing tot Talent van het Jaar, op het voetbalgala waarop Luka Modric zijn vijfde prijs voor Kroatisch Speler van het Jaar ophaalde. "Ik geef altijd liever een assist dan zelf een doelpunt te maken. Daar ben ik ook goed in, denk ik", gaf Majer na het winnen van de prijs aan tegenover Zagrebacki List.

"Ik bewonder Lionel Messi, maar Luka Modric staat qua positie dichter bij me. Ik zie dat als jongens waar clubs het spel omheen bouwen", vervolgde het toptalent. In 2004 werd Modric zelf tot Talent van het Jaar in de Kroatische competitie verkozen; de afgelopen jaren ging die titel naar spelers als Ante Rebic en Ante Coric. "Aan de ene kant was ik verrast, want dit is een enorme eer", vertelde Majer nadat hij zelf de trofee in handen kreeg. "Maar ik heb wel een goed seizoen gedraaid. Ik heb veel goede wedstrijden gespeeld en ik ben blij dat het is opgevallen. Deze prijs is een motivatie om nog harder te werken."

Het bleef niet bij het ene goede seizoen voor Majer. Op 28 mei mocht hij in het oefenduel met Mexico (1-2 zege) debuteren voor het elftal van Kroatië, zij het met een invalbeurt van een minuut. Deze jaargang is Majer basisklant van Lokomotiva. Hoogtepunten waren een beslissende dubbelslag op bezoek bij Istra 1961 (1-2 zege) en een treffer op bezoek bij HNK Rijeka, hoewel de topclub uiteindelijk met 2-1 zegevierde. Na tien competitieduels staat de teller op vier treffers en drie assists. Majer vormt een integraal onderdeel van een piepjong, maar ijzersterk middenrif met Luka Ivanusec (achttien jaar) en Ivan Sunjic (twintig jaar).

Majer is een dribbelaar pur sang, die er constant in slaagt om aan de bal de juiste oplossing te vinden. Hij zet zijn medespelers voor het doel met splijtende steekpasses, bereidt doelpunten voor met zijn corners en vrije trappen, maar voert ook zijn defensieve taken uit. Majer oogt gereed voor een stap naar Dinamo; een andere club in Kroatië lijkt uitgesloten. Vorige maand werden Everton, Watford, OGC Nice, Lille, Sevilla, Atlético Madrid en Sampdoria nog met de enkelvoudig international in verband gebracht en in de berichtgeving werd hij bestempeld als de 'Messi van de Balkan'. Hij is zeker niet de eerste, maar helemaal uit de lucht komt het ook niet vallen.

Naam: Lovro Majer

Geboortedatum: 17 januari 1998

Club: Lokomotiva Zagreb

Positie: aanvallende middenvelder

Sterke punten: spelinzicht, dribbel, steekpass