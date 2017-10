Robben woest na ‘onzincitaten’: ‘Ik ben de laatste die zal natrappen’

Arjen Robben baalt van de berichtgeving in de Duitse media na het ontslag van Carlo Ancelotti bij Bayern München. De 33-jarige Oranje-international zou in gesprek met Kicker hard hebben uitgehaald naar de Italiaanse trainer en zijn manier van werken, maar Robben neemt daar nu stellig afstand van.

Zo zou de vleugelaanvaller onder meer hebben gezegd dat er bij het jeugdteam van zijn zoontje beter getraind wordt dan onder Ancelotti. "Er verschijnen nu ineens dingen in de pers waar ik heel duidelijk afstand van wil doen. Het zijn onzincitaten", wordt hij geciteerd door NUsport. "Ik kan hier heel slecht tegen, omdat ik de laatste ben die zal natrappen naar een trainer, een speler of wie dan ook. Je moet gewoon een kerel zijn als iemand vertrekt en niet natrappen."

Ancelotti werd donderdag op straat gezet door Bayern, daags na het met 3-0 verloren duel met Paris Saint-Germain in de groepsfase van de Champions League. Robben zou volgens diverse Duitse media één van de initiators zijn geweest achter het ontslag van de oefenmeester. De aanvoerder van het Nederlands elftal wilde dat niet bevestigen, maar stak zijn teleurstelling na de wedstrijd in Parijs zeker niet onder stoelen of banken.

Vervolgens speelde Bayern afgelopen weekeinde in de Bundesliga met 2-2 gelijk tegen Hertha BSC. Robben maakte een geprikkelde indruk toen hij een half uur voor tijd naar de kant werd gehaald door interim-trainer Willy Sagnol. "Ik was teleurgesteld, omdat we een 2-0 achterstand weggaven. En verder is het de keuze van de trainer om mij te wisselen en dat accepteer ik. Teleurgesteld zijn mag als speler", besluit hij.