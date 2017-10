Klaassen valt door de mand: ‘Andere clubs hebben voor meer geld ingekocht’

Davy Klaassen beleeft vooralsnog weinig plezier aan zijn transfer naar Everton. De 24-jarige middenvelder werd afgelopen zomer voor een bedrag van 27 miljoen euro losgeweekt bij Ajax, maar Klaassen heeft moeite om aan te pikken op een hoger niveau en is bovendien in een kwakkelend elftal beland. De Oranje-international blijft desondanks hoopvol gestemd over de toekomst.

Everton wist slechts twee van zijn laatste tien officiële wedstrijden in winst om te zetten, maar Klaassen wijst naar het loodzware programma van the Toffees. "We hebben gewoon moeilijke wedstrijden gehad", geeft hij aan in gesprek met FOX Sports. Everton speelde in die reeks van tien duels achtereenvolgens tegen Manchester City, Hajduk Split, Chelsea, Tottenham Hotspur, Atalanta, Manchester United, Sunderland, Bournemouth, Apollon Limassol en Burnley. "Dat zijn niet de wedstrijden waar je van tevoren denkt: die winnen we wel effetjes. De laatste weken hadden we wel een paar wedstrijden die we hadden moeten winnen."

De club van Ronald Koeman gaf de afgelopen transferperiode een slordige 160 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Afgelopen weekeinde werd met 0-1 verloren van Burnley, waardoor Everton is afgezakt naar een zestiende plaats in de Premier League. "Er is voor veel geld ingekocht, maar soms vergeten mensen dat andere clubs voor nog meer geld hebben ingekocht", werpt Klaassen tegen. "We hebben een moeilijke periode gehad, maar daarna komt er weer een mooie periode."

"We hebben nog geen vast team staan en dat komt natuurlijk ook doordat we niet geweldig spelen", vertelt hij aan Voetbal International. Klaassen geeft toe dat de ploeg van Koeman nog zoekende is en vergelijkt de situatie bij Everton met die van Ajax, vorig jaar. "De druk neemt toe, maar dat is bij Ajax ook zo. Als je daar een paar keer niet wint, dan gebeurt dat ook."