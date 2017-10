Voetbalpiramide op de schop: dit seizoen geen degradant in Jupiler League

De Nederlandse voetbalpiramide gaat per maart 2018 mogelijk drastisch veranderen. De KNVB laat maandagavond via de officiële kanalen weten dat vertegenwoordigers van amateurvoetbal en betaald voetbal overeenstemming bereikt hebben over het te volgen traject naar vernieuwing van de voetbalpiramide. De KNVB heeft daarbij onder meer bepaald dat er dit seizoen en komende jaargang geen teams zullen degraderen uit en promoveren naar de Jupiler League.

De buitengewone bondsvergadering van de KNVB is het gevolg van de forse kritiek die de voetbalpiramide recentelijk te verwerken heeft gekregen. Zo wordt onder meer de instroom van extra beloftenteams in de Jupiler League fors bekritiseerd, terwijl ook de verplichte promotie en de licentie eisen vraagtekens oproept bij clubs.

De KNVB heeft in het traject naar een vernieuwde voetbalpiramide twee verkenners aangesteld die bij het amateur- en betaald voetbal de wensen van clubs in kaart gaan brengen. “Het is goed dat er nu een duidelijk traject ligt waarin iedereen zich kan vinden”, aldus bondsvoorzitter Michael van Praag. "We moeten er samen uitkomen en daarom samen terug naar de tekentafel. Daar zullen we ons gemeenschappelijke doel moeten herbevestigen en samen moeten kijken hoe en waarmee we dat gaan realiseren.”

Tijdens de bondsvergadering zijn er reeds een aantal bindende besluiten genomen. Zo zal de licentie-eis voor het minimumaantal contractspelers in de tweede en derde divisie worden versoepeld per dit seizoen al worden versoepeld en zal er geen promotie/degradatie plaatsvinden tussen tweede en eerste divisie. Daarnaast zal in het seizoen 2018/19 een maximumaantal beloftenteams actief zijn in de tweede divisie, derde divisie en de hoofdklasse.

Van Praag hoopt dat het traject naar een vernieuwde voetbalprimade snel vorm zal krijgen. "Dat vraagt van iedereen een open en coöperatieve opstelling", vervolgt hij. "Geen loopgravendiscussie, maar een open dialoog. Geen vooringenomen stellingen, maar zonder randvoorwaarden het gesprek aangaan. Goed te zien dat alle partijen hier ook voor open staan."