Kritiek laat Varane koud: ‘Ik heb een eigen stijl, geen enkel probleem’

Raphaël Varane is sinds het vertrek van Pepe afgelopen zomer naar Besiktas eindelijk onomstreden bij Real Madrid. De Franse centrumverdediger maakte zes jaar geleden als tiener de overstap naar Santiago Bernabéu en verlengde onlangs zijn contract tot halverwege 2022. Varane zegt veel te hebben aan Zinédine Zidane, die sinds januari 2016 de scepter zwaait bij Real Madrid.

Varane speelde vorig seizoen in alle competities 39 wedstrijden onder zijn landgenoot. "Hij heeft veel in mijn geïnvesteerd", wordt de 24-jarige stopper geciteerd door AS. "Hij is iemand die weigert mij in mijn comfortzone te laten. Zidane beschikt over de nodige ervaring. Het is een geweldige kans voor mij om van die ervaring te leren en mezelf als speler te verbeteren."

Bepaalde critici verwijten Varane een te agressieve manier van verdedigen, maar de mandekker kan daar zelf weinig mee. "Ik heb een eigen stijl en men kan daar kritiek op hebben, geen enkel probleem. Ik probeer naar mijn mogelijkheden te spelen", vervolgt hij. "Ik geloof dat ik een completere speler ben dan toen ik achttien was. Op mijn positie ben je op je best als je een jaar of 28 bent. Het is normaal om te evalueren."