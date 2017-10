Van Dijk blijft azen op vertrek bij Southampton: ‘Nergens spijt van’

Virgil van Dijk wilde afgelopen zomer hoe dan ook vertrekken bij Southampton na serieuze interesse uit de top van de Premier League. Liverpool had de Oranje-international bovenaan het lijstje staan, maar de clubleiding van the Saints wilde Van Dijk niet kwijt. De mandekker diende een transferverzoek in, waar geen gehoor aan werd gegeven. Na een tijdelijke verbanning uit de Southampton-selectie, is hij weer helemaal terug, ook bij het Nederlands elftal.

Van Dijk trainde in de voorbereiding voor zichzelf. Er was geen ruimte voor spelers die niet alles voor hun club willen geven en met hun hoofd ergens anders zijn, zo gaf manager Mauricio Pellegrino aan. De transferperiode ging voorbij en Van Dijk was nog altijd van Southampton. Hij werd in genade aangenomen, raakte weer volleidg fit en inmiddels heeft hij zijn eerste wedstrijden in het nieuwe seizoen achter de rug. Het leidde tot een oproep van bondscoach Dick Advocaat voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden.

Bij aankomst in Huis ter Duin gaf Van Dijk tegenover FOX Sports aan dat hij, mede door blessureleed, een lastige periode achter de rug heeft. “Het is nooit leuk als je geblesseerd bent. Het enige wat ik kon doen is zo snel mogelijk fit worden en aanhaken. Ik ben blij dat het over is”, aldus de verdediger, die zijn zomer omschrijft waarin volgens hem veel in is gebeurd. “Veel geleerd, veel gehoord, veel gezien: een hele levenservaring. Ik ben blij dat ik weer fit ben en dat ik de volle honderd procent kan geven”, besluit Van Dijk, die geen spijt heeft van de tijd waarin hij niet wist weg te komen bij zijn club. “Ik heb nergens spijt van.”

Van Dijk geeft zich nog niet gewonnen en laat tegenover het Algemeen Dagblad weten dat hij nog altijd wil vertrkken. "Natuurlijk wilde ik wel een stapje hogerop maken, maar uiteindelijk wilde Southampton mij niet laten gaan. Maar je bent toch prof, dus nu geef ik weer alles voor de club. Halverwege het seizoen kunnen we misschien weer kijken wat er dan mogelijk is."