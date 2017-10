Van der Sar treedt terug als voorzitter van Technisch Hart Ajax

Edwin van der Sar stopt als voorzitter van het Technisch Hart van Ajax, zo heeft de club bekendgemaakt. Directeur spelersbeleid Marc Overmars neemt zijn taken over. Dennis Bergkamp blijft de brugfunctie vervullen tussen jeugd en betaald voetbal. "De nadruk van zijn werk als individueel trainer zal nog meer liggen op de ontwikkeling van spelers en de doorstroming van talenten. De rol van hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali blijft ongewijzigd", laat Ajax weten.

De rol van het Technisch Hart werd de laatste weken veelbesproken door de tegenvallende resultaten van Ajax, waarbij er vraagtekens werden geplaatst bij de aanstelling van Marcel Keizer. Toen de resultaten achterwege bleven, schreef De Telegraaf dat de club de rol van het Technisch Hart tegen het licht ging houden. Dat is nu ook gebeurd, laat Van der Sar weten.

“Bij Ajax is de opleiding van talenten van cruciaal belang, maar ook dat de spelers die wij opleiden doorgroeien en daadwerkelijk een kans krijgen en vaste waarde kunnen worden in onze A-selectie”, aldus Van der Sar, die wel aanblijft als algemeen directeur. “We kunnen echter niet alles opvangen met spelers uit eigen jeugd, dus scouting en het aankoopbeleid zijn steeds belangrijker geworden. Waar veel andere clubs een technisch directeur hebben, blijven wij van mening dat een driemanschap zoals ons technisch hart is, waarbij alle disciplines vertegenwoordigd zijn, het beste is voor onze club. Waarbij ik als algemeen directeur natuurlijk eindverantwoordelijk blijf.”