Chelsea vreest lange absentie Morata na diagnose Spaanse voetbalbond

Chelsea dreigt het geruime tijd te moeten stellen zonder Álvaro Morata. De Spaanse spits viel afgelopen weekeinde in de competitiewedstrijd tegen Manchester City nog in de eerste helft uit met een hamstringblessure en gevreesd wordt voor een absentie van minimaal vier weken, zo melden diverse Engelse media maandagavond.

Morata heeft zich reeds bij bondscoach Julen Lopetegui afgemeld voor de WK-kwalificatieduels van Spanje met Albanië en Israël en de Spaanse voetbalbond laat weten dat hij een tweedegraadse hamstringblessure heeft opgelopen. Een dergelijke kwetsuur houdt hem normaliter minimaal vier weken aan de kant, wat zou betekenen dat hij naast vier wedstrijden in de Premier League ook de dubbele ontmoeting met AS Roma in de groepsfase van de Champions League aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

Dat is een hard gelag voor Chelsea, dat afgelopen zomer 62 miljoen euro neertelde voor de spits en hem de laatste weken langzaam maar zeker zijn topvorm had zien bereiken. Morata was in zijn laatste acht officiële duels voor the Blues goed voor zeven doelpunten en twee assists. Michy Batshuayi fungeert normaal gesproken als zijn back-up op Stamford Bridge, al besloot manager Antonio Conte de Spanjaard afgelopen zaterdag in het met 0-1 verloren duel met Manchester City te vervangen door Willian.