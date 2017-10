Maandag, 2 Oktober 2017

Galatasaray wil stunten met komst Frans international

In de zoektocht naar een aanvallende versterking is Roy Hodgson uitgekomen in Italië. Hij wil de transfervrije Alberto Gilardino graag aan de selectie van Crystal Palace toevoegen. (Diverse Italiaanse media)

AZ bepaalt in een later stadium of het een vervanger voor de geblesseerde Marko Vejinovic aantrekt. De club wil afwachten hoe de afwezigheid van de middenvelder wordt opgevangen door de huidige spelers. (RTVNH)

Galatasaray is van plan Dimitri Payet binnen te hengelen. De Turkse club ziet in de Frans international van Olympique Marseille een welkome versterking. (AMK) De Turkse club ziet in de Frans international van Olympique Marseille een welkome versterking.

Dael Fry heeft zich in het shirt van Middlesbrough dit seizoen in de kijker gespeeld bij de top van de Premier League. De Engels jeugdinternational wordt gevolgd door Chelsea en Manchester United. (The Sun)

Carlo Ancelotti gaat dit seizoen niet meer aan de slag als trainer. Nadat hij ontslagen werd bij Bayern München, heeft de coach besloten om tien maanden rust te nemen. (Diverse Italiaanse media)