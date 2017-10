‘Ik wilde graag slagen bij PSV en die kans bestaat nog steeds’

Adam Maher vecht momenteel voor zijn laatste kans bij PSV. De 24-jarige middenvelder, wiens contract in Eindhoven halverwege volgend jaar afloopt, had zijn zinnen afgelopen zomer gezet op een zomer vertrek, maar omdat een transfer uitbleef hoopt Maher dit seizoen alsnog van waarde te kunnen zijn voor het elftal van Phillip Cocu.

Maher kwam dit seizoen in de Eredivisie nog niet in actie namens PSV, maar was recentelijk met onder meer twee doelpunten wel belangrijk in het met 0-4 gewonnen bekerduel met SDCP. Toch leek zijn toekomst aanvankelijk niet in het Philips Stadion te liggen. "Ik wilde weg, maar alleen naar een club waar ik op mijn favoriete positie veel aan spelen toe zou komen", vertelt hij aan PSV TV. Maher wist zich naar eigen zeggen gevolgd door enkele clubs uit 'de grote competities'. "Ik kreeg echter niet het gevoel van: dit moet hem worden."

De technicus maakte in het seizoen 2012/13 furore in het shirt van AZ en verdiende vervolgens een transfer naar PSV, dat zeven miljoen euro overhad voor zijn komst. Maher wist in Eindhoven echter nimmer te imponeren en werd vorig seizoen zelfs op huurbasis gestald bij het Turkse Osmanlispor. "Ik wilde graag slagen bij PSV en daar ook alles voor doen. En die kans bestaat nog", benadrukt de vijfvoudig Oranje-international. "Ik voel me op dit moment heel goed, zeker op de momenten dat ik op het veld mag staan."