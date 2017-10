‘Verdedigen in Italië is ook niet hetzelfde als in Nederland of België’

Bram Nuytinck ruilde afgelopen transferperiode Anderlecht in voor Udinese. De centrale verdediger, waarvoor de Italiaanse club drie miljoen euro moest neertellen, heeft tot op heden in alle wedstrijden in de Serie A de negentig minuten volgemaakt. De voormalig jeugdinternational is onder de indruk van de voetbalfilosofie in Italië en ziet een groot verschil met Nederland en België.

"Het was in het begin wel even wennen in Italië. Het voetbal is ook heel anders, zeker ook tactisch", zegt de 27-jarige Nuytinck op de website van zijn belangenbehartiger Wasserman. "Er wordt veel harder getraind en ook veel meer aan de conditie gedaan. Ik vind het niveau ook duidelijk hoger dan in Nederland of België", aldus de ex-speler van onder meer NEC.

"Verdedigen in Italië is ook niet hetzelfde als in Nederland of België", vervolgt Nuytinck, die zegt dat het in de Serie A vooral gaat over hoe je positioneel goed staat: "Je verdedigt ook als een blok, waarbij opbouwen van minder belang is dan ik in Nederland gewend was. Wij zijn ook geen Juventus of AS Roma. Die ploegen moeten het spel maken. Dat geldt niet voor ons."

Udinese kende een slechte start van het seizoen, maar klom door een 4-0 overwinning afgelopen zaterdag op Sampdoria op naar de dertiende plaats in de competitie. "Er zijn aan het begin van dit seizoen een stuk of tien nieuwe spelers bijgekomen, dus dan is het logisch dat het wat tijd kost om het juiste team te bouwen. Hopelijk hebben we nu de stijgende lijn te pakken", besluit Nuytinck.