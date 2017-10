Sarri in de clinch met Belgische bond: ‘Ik word al drie dagen genegeerd’

Dries Mertens is de grote man bij Napoli. De Belgische aanvaller heeft met negen doelpunten uit elf officiële wedstrijden een groot aandeel in de geweldige reeks die de Italiaanse club heeft neergezet. Ook trainer Maurizio Sarri is zeer content met de inbreng van Mertens, maar hoopt dat de technische staf van België rekening houdt met de eventuele vermoeidheid van de creatieveling.

Mertens heeft zich reeds gemeld bij de Rode Duivels met de kennis dat België al gekwalificeerd is voor het WK in Rusland volgend jaar zomer. De komende week staan de wedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina en Cyprus op het programma en Sarri hoopt dat zijn pupil, die kampt met lichte pijntjes, voldoende rust krijgt, zodat de Italiaan na de interlandperiode geen oververmoeide speler terugkrijgt.

"Ik probeer al drie dagen in gesprek te komen met de bondscoach van België (Roberto Martinez, red.) om ervoor te zorgen dat Dries rust krijgt", wordt de coach van Napoli geciteerd door Il Mattino. "Ze hebben zich al gekwalificeerd voor het WK. Maar het is zinloos: hij heeft nog steeds geen antwoord gegeven." Napoli staat momenteel eerste in de Serie A, met twee punten voorsprong op Internazionale en Juventus.