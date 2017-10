‘Als ‘Griezzy’ me bezoekt in Londen, vraag ik hem te tekenen voor Arsenal’

Alexandre Lacazette heeft het naar zijn zin bij Arsenal. De spits van the Gunners, die afgelopen zomer voor het clubrecord van 53 miljoen euro werd overgenomen van Olympique Lyon, heeft in acht wedstrijden voor zijn nieuwe club reeds vier keer gescoord. Lacazette zou echter graag ook landgenoot Antoine Griezmann zien voetballen bij Arsenal.

"We zijn hele goede vrienden en hebben veel lol", zegt Lacazette in gesprek met het magazine Match of the Day. "Onze bijnamen voor elkaar zijn 'Griezzy' en 'Lacaz'. Als Griezzy me bezoekt in Londen, ga ik hem vragen te tekenen voor Arsenal! We hebben een geweldige chemie en we hebben geen woorden nodig om elkaars bewegingen in het veld te begrijpen."

Naast zijn landgenoot bij Atlético Madrid zegt Lacazette dat ook de Premier League veel topspitsen huisvest. De Fransman weet daarom niet of hij topscorer van de Engelse competitie kan worden: "Het verschil tussen Engeland en Frankrijk is dat er hier heel veel goede spitsen spelen: Harry Kane, Romelu Lukaku, Sergio Agüero, Gabriel Jesus, Jamie Vardy, Álvaro Morata… Het wordt een hele uitdaging."