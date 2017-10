Cillessen beleefde ‘rare wedstrijd’: ‘Voor hem leeft het meer dan voor mij’

Jasper Cillessen heeft zich maandag gemeld bij Oranje, nadat zijn ploeg Barcelona zondagmiddag een gedenkwaardig duel speelde tegen Las Palmas (3-0). Barça wilde de wedstrijd graag uitstellen, maar op last van de Spaanse voetbalbond werd er toch gespeeld, maar wel zonder publiek. De doelman van Oranje geeft aan weinig te hebben meegekregen van de chaos in Catalonië.

De regio strijdt voor onafhankelijkheid en organiseerde zondag een voor de Spaanse overheid illegaal referendum. Barcelona wilde het risico niet nemen op puntenaftrek, waardoor het stadion leeg bleef. "Het was wel een rare wedstrijd, zo zonder publiek", zegt Cillessen in gesprek met Voetbal International. "Ik ben geen Catalaan, dus voor mij is het anders."

Gerard Piqué had zeer veel moeite met het doorspelen van de wedstrijd en wilde, samen met onder anderen Sergi Roberto, naar verluidt graag zien dat het duel werd gestaakt. Na afloop stond de centrale verdediger met tranen in de ogen de media te woord: "Ik ben én ik voel me Catalaan en vandaag ben ik trots op de mensen van Catalonië. We zijn geen minderheid, er zijn miljoenen van ons. Wij zijn niet de slechteriken, we willen gewoon stemmen."

"Na de wedstrijd heb ik de beelden ook gezien. Voor hem leeft het meer dan voor mij", aldus Cillessen. "Kijk, het doet ook wel wat met een speler. Als je gewend bent elke wedstrijd voor een kleine honderdduizend man te spelen en nu voor een leeg stadion... En wetende waarom...", concludeert de ex-Ajacied, die het met het Nederlands elftal de komende week opneemt tegen Wit-Rusland en Zweden.