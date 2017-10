Matic: ‘Ik weet niet waarom, maar hij krijgt niet het krediet dat hij verdient’

Marouane Fellaini heeft onder José Mourinho een belangrijke rol verkregen. De Belgische middenvelder was niet altijd de meest geliefde speler van Manchester United, maar hij is de laatste duels belangrijk voor the Red Devils, zo ook afgelopen zaterdag tegen Crystal Palace (4-0) met twee goals. Nemanja Matic vindt dat zijn teamgenoot niet genoeg gewaardeerd wordt.

"Als je ziet hoe hij elke dag zwoegt op de training… Het heeft me niet verrast dat hij zo goed speelt en goals maakt. Hij krijgt niet het krediet dat hij verdient. Ik weet niet waarom. Maar ik geniet van zijn spel. Hij kan goed verdedigen, is sterk bij lange ballen en is aanvallend altijd gevaarlijk. Ik weet zeker dat hij zijn kwaliteiten gaat laten zien dit seizoen", citeert ESPN de Servische middenvelder.

Fellaini speelt momenteel regelmatig onder Mourinho, mede omdat Paul Pogba geblesseerd aan de kant zit. "We weten dat hij enige tijd uit de roulatie is", aldus Matic over de Fransman. "Hij is heel belangrijk voor ons, het is een geweldige speler. Maar we hebben ook andere fantastische spelers. We hebben de laatste wedstrijden laten zien dat iedereen klaar is om te spelen."