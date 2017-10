Zidane geniet: ‘Hij voetbalt alsof hij op straat speelt, daar houd ik van’

Real Madrid boekte zondagavond zijn eerste competitiezege voor eigen publiek sinds 14 mei, toen Sevilla met 4-1 werd verslagen. Grote man aan de kant van de Koninklijke was Isco, die beide doelpunten tegen Espanyol voor zijn rekening nam (2-0). De Spaans international erkent dat de club een moeilijke periode achter de rug heeft en scoren niet vanzelfsprekend is.

"We hebben moeite om doelpunten te maken, maar we creëren veel kansen en dat is het belangrijkste", aldus Isco na afloop van het duel in gesprek met verschillende Spaanse media. "We gaan onszelf zeker nog verbeteren in de loop van het seizoen. Dat Cristiano Ronaldo niet scoort? Dat doet hij niet in de competitie, maar wel in de Champions League. Het belangrijkste nu is de drie punten."

Ook Zinédine Zidane is blij met de zege op de Catalanen en prijst de ontwikkeling van Isco: "Hij weet dat hij een belangrijke speler voor ons is. Hij voetbalt alsof hij op straat speelt, daar houd ik van. Hij wordt niet nerveus als niet alles lukt hoe wij het graag willen zien, hij is heel geduldig. Ik ben blij dat we de laatste tijd een betere Isco hebben kunnen zien", aldus de Franse trainer.