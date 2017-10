Oranje-rentree verrassing: ‘Ik denk dat iedereen mij vergeten was’

Ryan Babel was maar liefst zes jaar niet meer actief als international, maar de aanvaller van Besiktas is door bondscoach Dick Advocaat weer opgenomen in de definitieve Oranje-selectie voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden. Babel geeft eerlijk toe dat hij niet meer op een uitnodiging had gerekend.

"Nee, eigenlijk niet. Zes jaar is toch een heel lange tijd", zegt Babel in gesprek met OnsOranje. "Ik denk dat, over het algemeen, iedereen mij vergeten was. Dus dan is het toch best een grote verrassing als je er uiteindelijk weer bij kan komen", vertelt de dertigjarige vleugelspits, die sinds de winterstop onder contract staat bij de regerend landskampioen van Turkije.

"Het is zeker een tijd geleden. Alleen bepaalde dingen vergeet je gewoon niet. De route naar Huis ter Duin is wel te onthouden", aldus Babel. Sinds zijn komst naar de club uit Istanbul heeft de 42-voudig Oranje-international in totaal 13 doelpunten gemaakt in 35 wedstrijden. In het lopende seizoen komt Babel tot tien optredens voor Besiktas, waarin hij vijf keer scoorde en een assist afleverde.